Prefeitura inaugura no Gopoúva o primeiro Espaço Motoboy de Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos inaugura nesta quarta-feira (23), às 11h, o primeiro Espaço Motoboy da cidade, um ambiente totalmente voltado ao bem-estar dos profissionais de entrega que fazem parte do dia a dia da população. Instalado na Avenida Guarulhos, 1.784, no Gopoúva, o local oferece uma estrutura completa para descanso, alimentação e suporte, marcando um novo momento no reconhecimento da categoria.

Situado em uma área com mais de 2 mil metros quadrados, o Espaço Motoboy conta com varanda com paisagismo, banheiros masculino e feminino com chuveiros, área de alimentação equipada com geladeira, fogão e micro-ondas, refeitório climatizado, poltronas para descanso, ar-condicionado em todos os ambientes, Wi-Fi gratuito e câmeras de segurança.

A iniciativa é inédita na cidade e representa um marco na valorização dos motoboys, que desempenham um papel essencial na mobilidade urbana e na economia local.

A cerimônia de inauguração será aberta ao público e contará com a presença de representantes da categoria, autoridades municipais e convidados.