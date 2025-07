Universidade de Guarulhos realiza ação de saúde gratuita no X Supermercados do Macedo

Nesta terça-feira, a Universidade de Guarulhos (UNG) promoveu atendimento de saúde gratuito, das 9h às 14h, no estacionamento do X Supermercados, localizado na Avenida Mariana Ubaldina do Espírito Santo, no bairro Macedo. A ação integra a Campanha Julho Amarelo e tem como objetivo conscientizar a população sobre os riscos das hepatites virais, que causam infecções silenciosas e afetam o fígado.

Dados de 2023, do Boletim Epidemiológico das Hepatites Virais do Ministério da Saúde, apontam que, entre o período de 2000 a 2022, foram confirmados 750 mil casos da doença. Esse estudo englobou hepatites do tipo A, B, C e D.

Além de testes rápidos de hepatite B, foram ofertados aferição de pressão arterial com rastreio de fibrilação atrial; testes rápidos de glicemia capilar; e testes de hemoglobina glicada (para casos com alteração na glicemia). Todos os atendimentos foram realizados pelos alunos do curso de Enfermagem da Instituição de Ensino Superior, sob supervisão da coordenação do curso e de professores.

De acordo com a coordenadora do curso de Enfermagem da UNG, Andrea Diniz, a iniciativa tem um impacto significativo para a comunidade e na trajetória acadêmica dos alunos. Além disso, conta com o apoio da empresa Medlevensohn, que disponibiliza materiais para a realização dos exames. “Essas ações proporcionam aos nossos estudantes a vivência do cuidado humanizado, além de promoverem acesso à saúde para a população, muitas vezes carente de orientações e atendimentos”, informa.