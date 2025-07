CEU Paraíso-Alvorada promove feira de troca de livros no próximo sábado

No próximo sábado (26), das 10h30 às 15h30, o Centro de Incentivo à Leitura (CIL) do CEU Paraíso-Alvorada realiza uma feira de troca de livros aberta à população. A feira acontece todo último sábado do mês, com títulos de diversos gêneros literários voltados para toda a família.

Com o objetivo de estimular o prazer pela leitura, a pesquisa e o acesso ao conhecimento, o CIL conta com um ambiente amplo, confortável e acolhedor, promovendo momentos de socialização entre os participantes.

Ao longo do ano, o espaço de leitura também promove atividades pedagógicas e ações integradas às escolas acopladas aos CEUs, como contação de histórias, leitura deleite, saraus, exposições, entre outras iniciativas.

Atualmente, o acervo do CIL reúne obras de diferentes áreas do conhecimento, incluindo literatura infantil, literatura juvenil, ficção, entre outros gêneros. O CEU Paraíso-Alvorada está localizado rua Dom Silvério, s/n, no bairro Vila Paraíso.