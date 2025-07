Gestores e professores preparam escolas da rede municipal para volta às aulas

Nesta terça (22) e quarta-feira (23), professores e gestores das escolas da rede municipal se reúnem em suas unidades escolares para o Replanejamento 2025. O encontro tem como objetivo contribuir com a melhoria do processo educativo dos estudantes, além de preparar a equipe para acolher estudantes e suas famílias no retorno das atividades letivas nesta quinta–feira (24), quando mais de 115 mil alunos da educação infantil, ensino fundamental e da EJA voltam às aulas.

Conforme documento disponibilizado pelo Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas (DOEP), os encontros de replanejamento fizeram uma análise minuciosa do Projeto Político-Pedagógico (PPP) da unidade escolar. Na EPG Dolores Gilabel, no Parque Continental II, os professores participaram de roda de conversa sobre ações do PPP, além de realizarem o mapeamento dos dados das avaliações, como a sondagem, fluência leitora, produção textual entre outros instrumentos pedagógicos.

“Agrupamos as equipes em pares para avaliar as ações desenvolvidas e planejar novas estratégias para o segundo semestre. Vamos aprofundar os saberes e avançar na consolidação das aprendizagens de leitura, escrita e matemática, além de oferecer acolhimento aos alunos nesse retorno às aulas”, destacou a coordenadora pedagógica, Marta Haltmann, sobre a importância de revisitar o PPP e apoiar os educadores com estratégias eficazes.

Para garantir as aprendizagens para cada etapa escolar, o encontro abordou ainda a importância da alfabetização de todos os educandos, com o Programa Aprender Juntos, Aprender Sempre, que teve início antes do recesso escolar. Com foco nos educandos dos 2º e 5º anos, o material elaborado pela Secretaria de Educação é voltado à recomposição das aprendizagens, respeitando as singularidades de cada aluno e promovendo equidade no ensino.

O replanejamento também propôs um diálogo com as necessidades locais, a fim de contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos. Na segunda parte do encontro, cada professor realizou a análise dos dados de sua turma e elaborou o planejamento semanal.

A gestão reforçou o comprometimento com a excelência do aprendizado, que se constrói por meio da dedicação conjunta de educandos, familiares, professores e demais profissionais da educação.