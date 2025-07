Prefeitura de Guarulhos entrega o maior Espaço Motoboy do Brasil

A Prefeitura de Guarulhos inaugurou nesta quarta-feira (23), no bairro do Gopoúva, o primeiro Espaço Motoboy da cidade. Situado em uma área com mais de 2 mil metros quadrados, o local é o maior do Brasil destinado exclusivamente ao acolhimento dos profissionais de entrega, com estrutura completa para descanso, alimentação e conectividade.

Instalado na avenida Guarulhos, 1.784, o equipamento oferece varanda com paisagismo, banheiros com chuveiros, refeitório climatizado com fogão, micro-ondas e geladeira, poltronas para descanso, cadeira de massagem, Wi-Fi gratuito, ar-condicionado em todos os ambientes e câmeras de segurança.

Durante a cerimônia, que contou com a participação de centenas de motoboys, o prefeito Lucas Sanches destacou o ineditismo do espaço e pediu a colaboração dos próprios motociclistas na conservação do ambiente. “Este é primeiro Espaço Motoboy de Guarulhos, o maior do estado de São Paulo e um dos únicos do Brasil. O que conseguimos pedir para vocês? Ajuda para cuidar, porque sem bagunçar, sem quebrar, sem deteriorar, a ideia é levar para boa parte da cidade”, afirmou.

O prefeito também lembrou que o projeto nasceu de uma escuta direta aos trabalhadores. “Eu nunca vi ninguém olhando para os motociclistas. Quando assumimos a gestão da Prefeitura, vínhamos conversando com o pessoal, que pedia só um espaço para parar 10, 15 minutos, carregar o celular, se alimentar, descansar. Não tinha um espaço como esse”, completou.

O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, João Marcos de Araújo, reforçou o simbolismo do equipamento, custeado 100% com recursos da iniciativa privada em parceria com a administração municipal.

“Hoje estamos entregando este equipamento para a categoria dos motoboys, que tanto trabalha na nossa cidade, dia e noite, na chuva e no sol. É um espaço totalmente confortável, modernizado, para o pessoal usufruir e cuidar e sem custo nenhum para a Prefeitura”, destacou.

A inauguração reuniu representantes da categoria, autoridades municipais e convidados, e representa um marco na valorização dos motofretistas que impulsionam diariamente a economia e a mobilidade urbana de Guarulhos.