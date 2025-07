Procon nos Bairros percorrerá região do Pimentas nos próximos três meses

Nos próximos três meses – agosto, setembro e outubro -, o veículo do projeto Procon nos Bairros atenderá a população em várias localidades da região Pimentas. A medida é necessária para facilitar o acesso dos moradores aos serviços disponibilizados na unidade móvel pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de uma vasta extensão territorial.

Em agosto, o projeto irá contemplar a Cidade Aracília, a Água Chata, o CEU Pimentas e o Jardim Jacy com os mesmos serviços oferecidos nas demais unidades do Procon Guarulhos, sempre às terças-feiras, no horário das 10h às 16h. A programação dos demais meses na região será divulgada posteriormente.

No próximo dia 5, os moradores da Cidade Aracília e imediações contarão com o atendimento da van, que estará estacionada em frente à EPG Inêz Rizzato Rodrigues (rua Padre Marcos, 437). Na semana seguinte, dia 12, será a vez da Água Chata receber os serviços do veículo do órgão de defesa do consumidor que estará em frente à EPG Elis Regina Baby (rua José Freitas, 173).

Já no dia 19, a população será atendida pela unidade itinerante em frente ao CEU Pimentas (estrada do Caminho Velho, 351) e no dia 26, o veículo se deslocará para a frente da UBS Jacy (rua São Geraldo da Piedade, 45).

Entre os serviços oferecidos pelo projeto Procon nos Bairros estão desbloqueio da Nota Fiscal Paulista, orientações e abertura de reclamações. Os agentes do órgão também poderão verificar eventuais queixas de consumidores sobre estabelecimentos comerciais nas imediações que desrespeitam o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Atendimentos

Os atendimentos presenciais ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas seguintes unidades:

Procon Central: rua Sete de Setembro, 164, Centro

Procon São João: rua Mesquita, 29, Jardim São João. Telefone: 2408-4315

Procon Pimentas: estrada do Capão Bonito, 53, Conjunto Marcos Freire (prédio do CIC). Telefone: 3202-1312

O Procon Guarulhos atende também pelo Disque-Denúncia 151.