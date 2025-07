GCM desenvolve atividades educativas com crianças no Zoológico Municipal

Agentes da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos desenvolveram na manhã desta quarta-feira (23) atividades educativas com crianças no Zoológico Municipal. O objetivo foi aproveitar as férias escolares para conscientizar sobre os riscos de empinar pipas com linhas cortantes com cerol e chilena.

Os agentes enfatizaram a importância de brincar de empinar pipas, uma atividade lúdica e agradável, mas sem o uso desses produtos de risco, os quais podem causar ferimentos graves e até fatais em animais e pessoas. Aves e motociclistas têm sido as maiores vítimas, no entanto, os usuários também estão sujeitos a descargas elétricas provenientes da rede de energia.

Na oportunidade, a GCM orientou ainda sobre as ações de combate ao uso de linhas cortantes, alertando que Guarulhos tem a Lei n° 7768/2019, que proíbe a comercialização, fabricação e utilização de cerol e linha chilena em pipas. De acordo essa legislação, em seu artigo 2º, o porte, o uso e a posse dos produtos mencionados sujeitará o infrator ao pagamento do valor correspondente a 400 UFGs (quatrocentas Unidades Fiscais de Guarulhos), o que convertido é de R$ 1.804,24.