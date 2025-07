GCM recupera no Jardim Vila Galvão um veículo furtado em São Paulo

Agentes da Ronda Ostensiva (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos recuperaram no Jardim Vila Galvão, na noite de terça-feira (22), um veículo Toyota Hilux preto, ano 2019, produto de furto.

A equipe, durante policiamento preventivo municipal pela região, avistou o veículo na rua Brigadeiro Lima e Silva com a porta entreaberta, o que despertou a atenção dos agentes. Na averiguação, a constatação do alerta de furto.

O proprietário, de nacionalidade chinesa, foi localizado e informou ter sido vítima do furto na segunda-feira (21), na Capital. A ocorrência foi apresentada no 2° Distrito Policial (rua Mena, 329 – Jardim Santa Mena), onde o delegado de polícia lavrou boletim de ocorrência por localização e devolução do veículo ao proprietário.