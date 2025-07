UNG recebe estudantes de todo o Brasil para vivência acadêmica no Ser Experience 2025

A Universidade Guarulhos (UNG) recebe estudantes dos cursos de Odontologia e Medicina Veterinária de Instituições de Ensino Superior de todo o Brasil para participar da imersão Ser Experience 2025, iniciativa vinculada ao Projeto de Aprendizagem Ubíqua da Ser Educacional. Durante a experiência, os alunos têm acesso a práticas inovadoras e tecnologias, com visitas técnicas ao Hospital Veterinário DOK e aos laboratórios de Odontologia — reconhecidos nacionalmente — e contato direto com professores e pesquisadores de renome internacional na área da Saúde.

Para o reitor da Instituição de Ensino Superior, Yuri Neiman, a proposta da imersão é ampliar horizontes e enriquecer a formação acadêmica dos participantes. “Nosso objetivo é proporcionar vivências significativas e alinhadas às melhores práticas em cada área do conhecimento. É gratificante ver o entusiasmo dos alunos diante das oportunidades que oferecemos na UNG”, destaca.

Odontologia: práticas integradas à pesquisa e inovação tecnológica

Os estudantes de Odontologia participantes da edição 2025 têm a oportunidade de interagir diretamente com professores que figuram entre os pesquisadores mais influentes do mundo, segundo o ranking da Universidade de Stanford (EUA). “O programa de pós-graduação em Odontologia da UNG recebeu nota 6 da CAPES — a mais alta entre as instituições particulares de ensino superior —, reflexo da excelência do nosso corpo docente e da relevância das pesquisas aqui desenvolvidas”, destaca a coordenadora do programa de pós-graduação, Luciene Figueiredo

A programação no Ser Experience 2025 contempla palestras sobre harmonização orofacial, oportunidades na pós-graduação e uma demonstração ao vivo do uso da toxina botulínica em modelo real. Um dos principais diferenciais é a vivência em pesquisa no Laboratório de Pesquisas da UNG, onde os alunos participam de práticas clínicas e científicas alinhadas às tendências mais atuais da área. Ainda há visitas à Plenum Bioengenharia — primeira indústria brasileira homologada para produzir implantes por impressão 3D e biomateriais regenerativos 100% sintéticos.

O que mais despertou o interesse da estudante Luana Franco, do curso de Odontologia da UNINASSAU Redenção, foi a área de pesquisa e a oportunidade de conhecer de perto a atuação de uma empresa referência em tecnologia para implantes odontológicos. “Sou de Teresina e essa é a minha primeira vez na Imersão. Minhas expectativas para estes dias são muito altas, especialmente para conhecer como funcionam as pesquisas científicas na UNG, uma das universidades mais especializadas nessa área. Também estou interessada na visita à Plenum Bioengenharia, onde conheceremos um dos maiores nomes da pesquisa em Odontologia, o professor Jamil Shibli”, conclui Luana.

Medicina Veterinária: equoterapia pioneira, vivências clínicas e cirúrgicas

Na área de Medicina Veterinária, a UNG é pioneira no Brasil ao oferecer um serviço de Equoterapia com atendimento gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Esse trabalho é realizado de forma multidisciplinar, envolvendo profissionais e estudantes de Medicina Veterinária, Psicologia, Pedagogia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. A abordagem vai além do cuidado com o paciente, buscando atender a família e realizar a reabilitação do cavalo utilizado na terapia, tornando o processo completo e humanizado”, informou Yuri Neiman, reitor da Universidade.

Na prática clínica, os docentes da graduação de Medicina Veterinária da UNG adotam uma abordagem ampliada, que considera não apenas a saúde do animal, mas também o bem-estar emocional de seus tutores. “Vai além do tratamento do pet. Levamos em conta o impacto emocional nos responsáveis, entendendo a conexão entre a saúde do animal, o equilíbrio mental do tutor e também do profissional envolvido. Ao compreender essa relação, o atendimento se torna mais acolhedor e fortalece o vínculo afetivo — um diferencial no cuidado veterinário”, explica o coordenador do curso de Medicina Veterinária da Instituição de Ensino Superior, Paulo César.

Além dos destaques mencionados, a programação da Imersão em Medicina Veterinária contempla oficinas, aulas teóricas e práticas e acompanhamento de procedimentos clínicos no Hospital Veterinário DOK (HOVET DOK). Os estudantes participam de atividades que vão desde técnicas cirúrgicas no laboratório de anatomia animal até conteúdos sobre acupuntura e nutrição voltada ao atendimento clínico de pacientes internados. Na área de Equoterapia, os alunos acompanham sessões de reabilitação com fisioterapeutas, aprendendo sobre as principais técnicas fisiátricas aplicadas a equinos, além de participarem de aulas práticas de manejo e adestramento.

Luis Carlos de Almeida, estudante de Medicina Veterinária da UNINASSAU João Pessoa, já administra sua própria clínica e participou da imersão com um objetivo: aprofundar seus conhecimentos em cirurgia veterinária. “Estou no décimo período e já curso uma pós-graduação há um ano. Vim para a UNG com o propósito de aprender ainda mais sobre técnicas cirúrgicas e com certeza retornarei com novos aprendizados que farão a diferença na minha prática profissional”, destaca.