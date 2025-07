Morango do Amor é tema de aula de culinária para mães atípicas com inscrições abertas

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão abre inscrições para mães atípicas participarem da aula de culinária com o tema Morango do Amor, que ocorrerá no dia 6 de agosto, às 14h, em sua sede na rua Alberto Hinoto Bento, 49, no Macedo. As inscrições devem ser feitas pelo telefone (11) 2414-3685. As vagas são limitadas.

Trata-se de uma oficina sobre o preparo de uma receita que combina morangos frescos encapados com um brigadeiro branco e coberto com uma calda vermelha caramelizada de açúcar como a das tradicionais maçãs do amor.

A iniciativa foi pensada como uma oportunidade de fortalecimento de vínculos, promoção do autocuidado e geração de renda para mãe de pessoas com deficiência.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.