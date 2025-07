Guarulhos recebe show de stand up gratuito do ator André Mattos no próximo dia 2 de agosto

O espetáculo de stand up apresentado pelo ator André Mattos, intitulado Dedé Show, chega à Guarulhos no próximo dia 2 de agosto em apresentação única e gratuita que acontecerá no Teatro Padre Bento. Os ingressos devem ser retirados na sexta-feira (1) na Biblioteca Monteiro Lobato (Rua João Gonçalves, 439 – Centro) ou no próprio teatro, que fica na rua Francisco Foot, 3 Jardim Tranquilidade, das 8h às 17h.

No show, o ator brinda o público passeando pelos principais personagens de sua carreira, enquanto também fala sobre sua própria história de vida, abordando assuntos como família, amores e trabalho. O artista de teatro, cinema e TV apresentará seus grandes trabalhos criados sob a tutela de grandes nomes como Chico Anísio, Domingos Oliveira, José Padilha, Maria Clara Machado, Murilo Salles e mais.

Contação de histórias e teatro infantil

No mesmo dia e local, às 14h, acontecerá a Contação de Histórias Poesia com Alegria – Uma palhaça atrapalhada do Gran Circo Internacional. André Mattos, junto de Beth Rizzo, se reúnem em um espetáculo especial que tem entre suas atrações estão She-bata, a mulher mais forte do mundo, capaz de sozinha levantar um elefante, a Madame Escolástica, capaz de morder o seu cotovelo, a Senhorita Leandra, uma estupenda equilibrista, Mademoseile Graçinha, uma palhaça que em meio a malabarismos com bolinhas e aros, conta suas engraçadíssimas piadas sem graça, e o momento mais especial do show, a hora do Baú Encantado, que só se abre com a palavra mágica certa.

Para esta atração, também é necessário a retirada de ingressos na Biblioteca Monteiro Lobato e no Teatro Padre Bento.

Ambos os eventos acontecem em parceria com a Secretaria de Cultura da Prefeitura de Guarulhos. Para acompanhar a agenda cultural da cidade, acesse www.guarulhos.sp.gov.br/agenda.

Serviço

Dedé Show – 2 de agosto de 2025 às 18h (Classificação indicativa: 14 anos)

Contação de histórias e teatro infantil – 2 de agosto de 2025 às 14h (Classificação indicativa: Livre)

Endereço: Teatro Padre Bento (Rua Francisco Foot, 3 – Jardim Tranquilidade)

Estacionamento gratuito no local sujeito a lotação.