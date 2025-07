Festa de Nossa Senhora de Bonsucesso acontece em agosto em Guarulhos

A 284ª edição da Festa da Padroeira Nossa Senhora de Bonsucesso acontece durante todo o mês de agosto no santuário, na praça que leva o nome na padroeira, no bairro Bonsucesso. O evento tradicional na cidade de Guarulhos reúne anualmente centenas de fiéis que podem usufruir, além dos atos religiosos, das barracas de comidas típicas e dos shows.

A programação deste ano inclui extensa lista de eventos com missas, peregrinações, carreatas e motoromaria. Também é possível acompanhar pelo instagram do Santuário, no link instagram.com/santuario_bonsucesso.

O evento é realizado pela Paróquia Santuário Nossa Senhora do Bonsucesso com apoio da Prefeitura de Guarulhos, através da Secretaria de Cultura.

Confira a programação:

3/8 – Festa da Carpição

8h – Bênção da terra e Plantio do Mastro

10h – Peregrinação Coroinhas e Cerimoniários

14h – Peregrinação Pastoral Familiar

18h – Missa Paroquial

17/8 – Carreata

10h – Missa e Bênção aos carros

24/8 – Motoromaria

10h – Recepção aos motociclistas e Missa

21 a 29/8 – Novena da Padroeira

9h30 – todos os dias (exceto dia 24/8 às 18h)

30/8 – Festa de Bonsucesso

9h – Peregrinação Diocesana Legião de Maria, Apostolado da Oração e Mães que Oram pelos seus Filhos

11h – Peregrinação da Catequese

15h – Peregrinação Diocesana do Terço dos Homens

19h – Peregrinação Forania Bonsucesso

20h – Show com artistas e bandas da música popular.

31/8 – Dia de Nossa Senhora do Bonsucesso

8h – Missa Solene

10h30 – Missa Solene

14h – Peregrinação Diocesana da RCC, em seguida Procissão

18h – Missa de Encerramento

19h – Show com artistas e bandas da música popular