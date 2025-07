Guarulhos está em lista de experiências inspiradoras do Brasil em Educação Integral

Guarulhos está entre as experiências inspiradoras do país em Educação Integral, iniciativa do Ministério da Educação (MEC) que tem como objetivo identificar, mapear e divulgar experiências inspiradoras de gestão pública e de projetos pedagógicos de educação em tempo integral.?

Ao todo, foram selecionadas 739 experiências de 25 estados e 714 municípios, dos quais 15 capitais, iniciativas que farão parte do mapa interativo de experiências, cujo lançamento está previsto para o mês de outubro.?

A iniciativa contempla projetos relacionados ao caráter inspirador e o potencial de contribuição da experiência para a construção de políticas e práticas de Educação Integral, voltados à gestão democrática, currículo, práticas pedagógicas, territórios, saberes, diversidade, inclusão, equidade, entre outros.

O reconhecimento é parte do programa Escola em Tempo Integral, que fomenta a criação de matrículas em tempo integral (igual ou superior a 7h diárias ou 35h semanais) em todas as etapas e as modalidades da educação básica. Essa medida proporciona a?ampliação da jornada de tempo na perspectiva da educação integral.