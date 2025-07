GCM resgata bicho-preguiça com filhote em situação de risco na Vila Nova Bonsucesso

Na manhã do último sábado (26), agentes da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos resgataram uma fêmea de bicho-preguiça com seu filhote na estrada Acácio Antônio Batista, na Vila Nova Bonsucesso. Os animais estavam em situação de risco em uma via de grande fluxo de veículos, o que aumentava as chances de atropelamento ou de ataques por cães.

A ocorrência foi atendida após moradores da região acionarem a Central de Atendimento 153, preocupados com a segurança dos animais. A equipe especializada da GCM foi imediatamente ao local e realizou o resgate de forma segura e cuidadosa.

Após o resgate, a mãe e o filhote foram conduzidos a uma área de soltura apropriada, com vegetação nativa rica em folhas, ramos e brotos, além de abrigos naturais, garantindo um retorno seguro ao habitat.