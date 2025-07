GCM reforça segurança nas escolas municipais no retorno às aulas do segundo semestre

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos intensificou a segurança nas Escolas da Prefeitura (EPGs) a partir da última quinta-feira (24), com o retorno das aulas do segundo semestre de 2025. As equipes das Inspetorias de Área Centro, Sul, Oeste, Leste e Norte se revezam nas entradas e saídas das unidades escolares, garantindo a presença constante da corporação no entorno das escolas.

Ao todo, mais de 115 mil alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos retornaram às aulas em 258 EPGs espalhadas pelo município. A proposta da GCM é manter um patrulhamento de proximidade, no qual os agentes atuam com familiaridade no ambiente escolar, identificando eventuais pontos vulneráveis e promovendo ações preventivas contra violência e criminalidade.

Além do patrulhamento, a GCM continuará aplicando durante o semestre projetos educativos como o Guard (Prevenção às Drogas), o Gtran Educa (Educação para o Trânsito e Cidadania) e o Educam (Educação Ambiental), com atividades realizadas diretamente em sala de aula.

As ações seguirão até o fim do ano letivo, reforçando o compromisso da Prefeitura de Guarulhos com a segurança e o bem-estar de seus estudantes e profissionais da educação.