GCM prende dois homens por furto de fios após flagrante por câmeras de monitoramento

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu dois homens na madrugada do último sábado (26) por furto de fios e cabos de energia e telefonia. A ação ocorreu na avenida Silvestre Pires de Freitas, na altura da estrada do Elenco, no Jardim Taboão.

A Central de Atendimento 153 acionou uma equipe da GCM após as câmeras de monitoramento da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) flagrarem os suspeitos em ação criminosa. Com base nas imagens e nas características dos indivíduos, a equipe da Coordenadoria Operacional chegou rapidamente ao local e localizou os dois homens nas imediações, ainda com a fiação furtada — cerca de 50 metros — e uma mochila contendo alicate, lâmina e faca de serra utilizadas no corte dos cabos.

O local foi preservado para perícia da Polícia Civil e os acusados foram encaminhados ao 7º Distrito Policial de Guarulhos, localizado na Estrada Nazaré-Guarulhos, 2447 – bairro São João, onde foi registrada a prisão em flagrante por furto.