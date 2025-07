GCM de Guarulhos prende traficante no Cidade Parque São Luiz durante patrulhamento preventivo

Na última sexta-feira (25), agentes da Inspetoria Norte da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam um homem por tráfico de entorpecentes durante patrulhamento preventivo na avenida Condeal, no bairro Cidade Parque São Luiz.

Ao avistar a viatura, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado dentro de um barraco em área de mata, construído especificamente para a comercialização de drogas. No local, os agentes encontraram 30 embalagens com cocaína, 16 com maconha, um caderno com anotações da contabilidade do tráfico, um celular utilizado no crime e R$ 264,00 em dinheiro.

O homem e o material apreendido foram encaminhados ao 7º Distrito Policial de Guarulhos, localizado na Estrada Nazaré-Guarulhos, 2447 – bairro São João, onde a autoridade policial registrou o auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas.