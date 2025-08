Cemear e CEU Ponte Alta abrem inscrições para curso gratuito de Libras para crianças e adultos

Entre os dias 4 e 8 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, o Centro Municipal de Educação e Artes (Cemear), no Macedo, e o CEU Ponte Alta recebem inscrições para o curso de Libras, oferecido gratuitamente a crianças entre sete e 13 anos e adultos a partir de 18 anos. Há vagas disponíveis para as turmas de iniciantes, intermediário e avançado com duração de seis meses. Para se inscrever os interessados devem procurar a secretaria das unidades de interesse e apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

Ministrado pela professora Emylle Cabral, o curso é voltado à comunidade ouvinte interessada em aprender uma língua visual-espacial, proporcionando aos participantes o primeiro contato com a Língua Brasileira de Sinais e promovendo o desenvolvimento comunicativo e a inclusão social.

Turmas

No Cemear as aulas semanais para adultos iniciantes acontecem às segundas-feiras, das 8h às 9h30, e às segundas ou quartas-feiras, das 11h30 às 13h. Há aulas duas vezes por semana para crianças de sete a nove anos às quartas e sextas-feiras, das 8h às 9h30, e de dez a 13 anos às segundas e quartas-feiras, das 9h40 às 11h. Já o CEU Ponte Alta oferece aulas semanais para adultos iniciantes às terças-feiras, das 8h15 às 9h30, e crianças de dez a 13 anos também às terças-feiras, das 9h45 às 10h45.

De acordo com dados do Censo 2022 do IBGE, mais de 2 milhões de brasileiros possuem deficiência auditiva. Neste cenário, aprender a Língua Brasileira de Sinais, amplamente utilizada por pessoas surdas no Brasil, permite muito mais que a quebra de barreiras para a comunicação global ao promover a inclusão social.