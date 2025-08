Prefeitura de Guarulhos faz visita técnica a aterro sanitário com geração de energia limpa

Servidores da Secretaria de Serviços Públicos de Guarulhos participaram nesta quarta-feira (30) de uma visita técnica ao EcoParque, aterro sanitário localizado no Cabuçu. A atividade foi organizada pelo Departamento de Limpeza Urbana em parceria com a empresa Veolia, responsável pela operação do local.

Durante a visita, técnicos da empresa apresentaram uma das maiores estruturas de disposição final de resíduos da América Latina, com capacidade para receber até 6 mil toneladas por dia, sendo parte dele gerado em Guarulhos. O empreendimento é monitorado por drones e tecnologia avançada e se destaca pela geração de energia limpa, como o biogás e a captação de energia solar, o que evita a emissão de mais de um milhão de toneladas de gás carbônico (CO²) na atmosfera.

O secretário de Serviços Públicos, Lucius do Amaral Vieira, destacou a importância da capacitação contínua dos servidores. “A atividade é importante para que nossos servidores conheçam outras experiências na gestão de resíduos e tragam contribuições com foco na melhoria contínua dos serviços oferecidos pelo poder público”, afirmou.

A ação foi uma iniciativa da Divisão de Mobilização Social do Departamento de Limpeza Urbana que, desde o início do ano, já sensibilizou mais de 32 mil pessoas em mais de 70 atividades realizadas em escolas, feiras livres, unidades de saúde, dentre outros locais. As ações visam a divulgar os serviços disponíveis no município e a incentivar o descarte ambientalmente correto dos resíduos.