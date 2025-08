Operação Cata-Tralha atende Jardim Bela Vista e mais dois bairros no fim de semana

Os caminhões da Operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos passarão pelas ruas de cinco bairros no sábado (2) e domingo (3). Os locais contemplados são Jardim Bela Vista, Jadim Jovaia e Jardim Divinolândia.

Para utilizar o serviço da Prefeitura de Guarulhos, os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. A Secretaria de Serviços Públicos informa que não são recolhidos entulho, lixo doméstico e animais mortos.

Confira a programação

Sábado e domingo, dias 2 e 3

Jardim Bela Vista

Viela A, rua Agnello Trama, rua Araraquara, rua Bauru, rua Cabrália, rua Chibata, rua Cruzeiro do Sul, avenida Dona Emília de Castro Martins, rua Duartina, rua Formosa do Rio Preto, rua Garça, rua Girassol, rua Havana, rua Humberto Brochini, rua Idioma Esperanto, rua Ipauçu, rua Jacarandá, rua Jaú, rua José Pio Magalhaes, praça Juscelino Kubitschek de Oliveira, rua Laranjal, rua Lençóis Paulista, rua Maringá, avenida Martins Júnior, rua Marília, rua Monte Azul, rua Monte Carlo, rua Olinda, rua Oslo, rua Pederneiras, rua Pinheiro Verde, rua Pirajá Cirilo, rua Piratininga, rua Prússia, rua Rio Claro, rua Santo André, viela Senador Cortes, rua Sertãozinho, rua Sorocaba, rua São Bernardo, rua São Caetano, rua São João Nepomuceno, rua São João do Oriente, rua Tapus, rua Trovão, rua Uniflor, rua Varsóvia, rua Vera Cruz, rua Zaire,

Jardim Jovaia

Rua Anhembi, rua Araranguá, rua Araçoiaba da Serra, rua Batuara, rua Bom Jardim da Serra, rua Doutor Célio Pereira Araújo, rua Francisco A Pinto, viela Frota, rua Gravatal, rua Grão Pará, praça Ito, praça José Manoel de Freitas, praça José do Patrocínio, viela Maio, praça Maria Augusta Rinaldi, rua Pacule, rua Pedro Alexandre, rua Projetada, praça Ramos, rua Salto do Itararé, rua Santa Cecília Pavão, rua Santo Antônio do Paraíso, rua Siderópolis, rua São Jerônimo da Serra, rua São Sebastião da Amoreira, rua Tejupa, viela Tietê, rua Timburi, rua Tubarão, rua Urna, rua Particular das Oliveiras, praça do Chá.

Jardim Divinolândia

Rua Alexandre Coelho, rua Alípio de Souza, rua Antônio Marques, avenida Carilau Cerri, rua Dona Dalvina, rua Dona Pina, avenida Ismaela Carbonel, rua Joaquim Borges, rua José Gouveia, rua José Rodrigues, rua Luciano Fernandes, avenida Maria Cerri, avenida Norberto Braz.