Agosto Indígena promove diálogos sobre saberes ancestrais e vivências culturais em Guarulhos

Com o tema “Cultura do Bem Viver: Diálogos sobre Saberes dos Povos Indígenas”, a Secretaria de Educação convida educadores, alunos e a população de Guarulhos a participarem do Agosto Indígena 2025. As ações incluem encontros formativos, palestras e roda de conversa, que reforçam a valorização da diversidade cultural, o respeito às tradições e o reconhecimento dos direitos dos povos originários.

A iniciativa visa a fortalecer o reconhecimento da história e da cultura indígena, conforme a Lei 11.645/08, além de celebrar o Dia internacional dos Povos Indígenas, 9 de agosto, marco na luta dos povos originários por visibilidade e reparação.

Um dos destaques da programação é o 18º Encontro dos Povos Indígenas de Guarulhos, nos dias 15 e 16 de agosto, na Reserva Indígena Multiétnica Filhos Desta Terra, em parceria com a Subsecretaria de Igualdade Racial. Aberto ao público, o evento contará com vivências culturais, artesanato e comidas típicas. A atividade continua no dia 17, na tenda do Bosque Maia.

Para conscientizar a sociedade, especialmente profissionais da educação, o evento conta ainda com encontros formativos promovidos pelo Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas da Secretaria de Educação. A Jornada Amazônia das Crianças acontece no dia 13 de agosto, das 9h às 12h, com o professor doutor Zysman Neiman, no SESC Guarulhos, para coordenadores pedagógicos da rede municipal.

No dia 21 de agosto, das 19h às 22h, será realizada a roda de conversa sobre cosmovisão, luta e resistência dos povos indígenas, com o historiador Rafael Martins, do Conselho Missionário Indigenista – CIMI e a assistente social e indigenista Lucia Gianesini, membro do CIMI Sul compondo a Equipe São Paulo, no Centro de Educação Ambiental (CEA) Virgínia Ranalli, localizado na avenida Papa João XXIII, 219.

Para mais informações, acesse portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/site/listar/categoria/34