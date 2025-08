Concurso literário com inscrições gratuitas marca celebração de 18 anos do CMIL Fernando Pessoa

Escrita, sensibilidade, saber, originalidade e arte são aspectos fundamentais para a participação no Concurso Literário CMIL Fernando Pessoa, premiação destinada a crianças, jovens e adultos interessados em refletir sobre si mesmos, o outro e a sociedade por meio da poesia e do conto. As inscrições gratuitas devem ser realizadas de 9 a 14 de agosto, das 8h às 17h, pessoalmente no CMIL Fernando Pessoa (praça Estrela, 260, Cidade Soberana) ou pelo e-mail [email protected].

A partir do tema “Diversidade Cultural e Identidades”, a iniciativa celebra os 18 anos do CMIL Fernando Pessoa e convida o público a dar voz às ideias, sentimentos e histórias em um mergulho pelo universo da poesia e do conto. Para tanto, além de revelar talentos literários em diferentes faixas etárias, o concurso tem como objetivos o estímulo à leitura e à produção literária, o reconhecimento da diversidade cultural, o incentivo ao pensamento crítico e o protagonismo autoral.

Categorias

Crianças, jovens e adultos moradores de Guarulhos e servidores públicos da rede municipal poderão se inscrever nas seguintes categorias:

Categoria 1: 9 a 10 anos

Categoria 2: 11 a 13 anos

Categoria 3: 14 a 16 anos

Categoria 4: 17 anos em diante

Inscrições

No momento da inscrição presencial os candidatos devem apresentar texto impresso, digitado em fonte Arial 12 ou Times New Roman 12, espaçamento 1,5 cm, com margens de 2 cm (superior/inferior) e 3 cm (esquerda/direita). É necessário ainda anexar a ficha de inscrição preenchida, disponível em https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/exibir/arquivo/12220/inline/.

Já por email o candidato deve informar no assunto da mensagem: Inscrição Concurso Literário CMIL Fernando Pessoa – (nome do participante), enviar o texto em formato digital (.doc, .docx ou .pdf) e incluir a ficha de inscrição preenchida (anexa ao edital).

Dúvidas podem ser esclarecida pelo WhatsApp (11) 2087-8640. Para ler o edital acesse https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/exibir/arquivo/12221/inline/.