Guarulhos tem o menor índice de roubos em 20 anos e reforça ainda mais a GCM com entrega de 27 viaturas

Nesta sexta-feira (1º), a Prefeitura de Guarulhos entregou 19 automóveis e 8 motocicletas, 27 novas viaturas ao todo, à Guarda Civil Municipal, em cerimônia na Inspetoria de Patrulhamento Leste, no Jardim Cumbica. A ampliação da frota (em abril, houve a entrega de mais 27 viaturas) reforça as ações de segurança pública no município e integra o conjunto de medidas adotadas pela administração para combater a criminalidade, fortalecendo ainda mais o policiamento na cidade.

“Guarulhos só está avançando porque temos um time comprometido, preparado e que acredita na cidade. Cada viatura entregue, cada operação feita, cada número reduzido representa mais segurança para quem acorda cedo, sai pra trabalhar e quer voltar pra casa em paz. Não é só equipamento, é cuidado com a vida das pessoas”, afirmou o prefeito Lucas Sanches durante o evento.

O combate à criminalidade em Guarulhos está produzindo resultados positivos. Dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo comprovam que a população está mais protegida por meio de ações da Prefeitura. Em maio de 2025, mês com as estatísticas mais recentes divulgadas pela pasta estadual, o número de roubos a comércios e residências no município despencou 24% em relação ao mesmo período de 2024.

Além da redução significativa em maio (346 ocorrências), Guarulhos registrou o número mais baixo de assaltos para um mês em quase 20 anos, mais especificamente desde dezembro de 2007 (343). O município, que já frequentou o triste pódio de cidades com mais roubos no estado, terminou maio abaixo de 400 casos mensais pela primeira vez em mais de um ano.

O número de assaltos em Guarulhos vem diminuindo gradativamente em 2025. A atual gestão da Prefeitura, que recebeu o município na casa dos 500 assaltos mensais, vem intensificando a presença da Guarda Civil Municipal nas ruas, com patrulhamento preventivo, operações integradas e tolerância zero contra o crime.

Em 2025, na comparação com o ano anterior, a segurança pública de Guarulhos efetuou 241,33% mais prisões. Também houve o aumento de 133,72% na apreensão de entorpecentes e 1.100% nas apreensões de armas de fogo verdadeiras ou falsas. A GCM também recuperou 29,26% mais veículos roubados.

A Prefeitura de Guarulhos segue atuando com firmeza no combate à criminalidade para tornar o município ainda mais seguro para toda a população.