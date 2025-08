GCM de Guarulhos recupera em Cumbica caminhão-trator roubado em Barueri

Agentes da Inspetoria Leste da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos recuperaram na sexta-feira (1º), no bairro de Cumbica, um caminhão-trator Mercedes-Benz com semirreboque que havia sido roubado no município de Barueri.

Durante policiamento preventivo na rua Manoel Vitorino, a equipe localizou os veículos de tração e carga estacionados e, após consulta ao sistema de informações criminais, constatou-se um alerta de roubo emitido pela seguradora.

A ocorrência foi registrada no 8º Distrito Policial de Guarulhos, localizado na avenida Silvestre Pires de Freitas, 327 – Parque Jurema. Os representantes da empresa de transporte também compareceram à delegacia, onde o delegado de plantão registrou boletim de ocorrência por localização e devolução dos veículos.