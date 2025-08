Guarulhos prende traficante, apreende drogas e captura foragido da Justiça com auxílio da CSI

Agentes do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam um traficante e apreenderam quase 2,5 kg de entorpecentes em duas ocorrências distintas registradas no sábado (2).

No início da madrugada, pela rua Nhambu, no bairro Taboão, um indivíduo foi detido com aproximadamente 700 gramas de cocaína e maconha, além de uma balança de precisão. O homem foi conduzido ao 7º Distrito Policial, localizado na Estrada Nazaré-Guarulhos, 2447 – São João, onde a autoridade de plantão formalizou a prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes.

Ainda no sábado, pela rua Boa Vista, no bairro São João, a equipe do Canil visualizou dois suspeitos que fugiram em direção a uma área de mata. Durante a fuga, abandonaram uma mochila contendo cerca de 1,3 kg de maconha e 300 gramas de cocaína. O material foi apresentado no mesmo distrito policial, onde a ocorrência de apreensão das drogas foi devidamente registrada.

GCM apreende adolescente com 1,2 kg de entorpecentes no Jardim Planalto

Agentes da Ronda Ostensiva da GCM de Guarulhos apreenderam, na noite de sexta-feira (1º), um adolescente de 17 anos com 1,2 kg de entorpecentes, entre cocaína e maconha, no Jardim Planalto.

A equipe realizava patrulhamento preventivo pela rua Jequié quando abordou o jovem, que carregava uma mochila contendo as drogas já embaladas para o comércio ilegal. A mãe do adolescente foi localizada e acompanhou o encaminhamento da ocorrência ao 7º Distrito Policial, situado na Estrada Nazaré-Guarulhos, 2447 – São João.

Na delegacia, a autoridade policial registrou boletim de ocorrência por ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes. O adolescente foi posteriormente encaminhado à disposição do juiz da Vara da Infância e da Juventude, responsável pelas medidas cabíveis.

GCM captura foragido da Justiça com auxílio da Central de Segurança Integrada

Agentes da Inspetoria de Trânsito da GCM de Guarulhos capturaram, na sexta-feira (1º), um foragido da Justiça no bairro da Ponte Grande. A ação contou com o apoio da Central de Segurança Integrada (CSI), que identificou, por meio do sistema de videomonitoramento, uma motocicleta Honda Elite vermelha, ano 2025, registrada em nome do indivíduo, circulando pela avenida Guarulhos.

A equipe localizou o veículo na altura do número 3.400 e, durante a abordagem, constatou-se a existência de um mandado de prisão pendente de cumprimento, conforme o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP).

O homem foi conduzido ao 5º Distrito Policial de Guarulhos, localizado na avenida Sete de Setembro, 1105 – Vila Galvão, onde o delegado de plantão confirmou a ordem de prisão e registrou a ocorrência por captura de foragido.