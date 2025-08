Internacional Shopping lança campanha interativa de Dia dos Pais com prêmios instantâneos e viagens para Maceió

Fugindo do tradicional “compre e ganhe”, o Internacional Shopping aposta em uma dinâmica interativa e cheia de emoção para celebrar o Dia dos Pais. A nova campanha, que acontece de 29 de julho a 10 de agosto, oferece mais de 280 prêmios instantâneos e duas viagens completas para Maceió.

A cada R$400 em compras, os clientes cadastrados no Inter+, têm direito a girar um dado premiado e concorrer na hora a itens como TVs, cervejeiras, caixas de som, Alexa e muito mais. Uma experiência divertida e surpreendente que transforma o momento da compra em uma verdadeira brincadeira de sorte.

Entre os prêmios, todos os participantes ainda concorrem a duas viagens completas para Maceió, com acompanhante, passagem e hospedagem inclusas, em parceria com a Azul Linhas Aéreas.

“Queríamos sair do óbvio e oferecer uma experiência divertida, participativa e com muitas chances reais de ganhar. A campanha traz esse clima de jogo e emoção, com prêmios na hora e o fator sorte fazendo parte da diversão. É uma forma leve e diferente de celebrar a data e engajar ainda mais nossos clientes”, destaca Débora Viana, gerente de marketing do Internacional Shopping. .

Para participar, basta ser cliente do inter+, o programa de fidelidade gratuito do shopping, escanear suas notas fiscais no app e validar seus giros no balcão da promoção, localizado ao lado do Eat Asia, no piso térreo.

Com um mix completo de lojas como NBA Store, Adidas, Calvin Klein, Ponto, além de opções gastronômicas para todos os estilos, o Internacional Shopping é o destino ideal para garantir o presente perfeito, além de vantajoso com a campanha de Dia dos Pais. Período da campanha: 29/07 a 10/08

Cadastre suas notas no app e consulte o regulamento completo.

Mais informações: internacionalshopping.com