Operação Cata-Tralha atende Parque Continental I e mais cinco bairros no fim de semana

Os caminhões da Operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos passarão pelas ruas de seis bairros no sábado (9) e domingo (10). Os locais contemplados são Parque Continental I, Jardim do Papai, Vila Sabatino, Jardim Renzo, Jardim Rosana e Jardim Palmira.
Para utilizar o serviço da Prefeitura de Guarulhos, os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. A Secretaria de Serviços Públicos informa que não são recolhidos entulho, lixo doméstico e animais mortos.
Confira a programação:
Sábado e domingo, dia 9 e 10
Parque Continental I
Avenida João Palma Aleman, avenida Koki Koga, rua Adelmiro Hilário Cabral, rua Alberto Sigueuki Hamaoka, avenida João Palma Aleman, rua Wilson Gomes de Azevedo, rua Oswaldo Getúlio Paulucci, rua Oterice Pitorri, rua Ana Camoles Dias, rua Antônio Nakashima, rua Aparecida Ramos Fuchida, rua Carlos Roberto Mota, rua Delfim da Silva, rua Dezesseis, rua Dionizio Diogo de Faria, rua Geraldo Augusto da Silva, rua Henrique Mantovani, rua Ida Scritori, rua José Adenilio Benito, rua José Aureliano de Andrade, rua José Ferreira Brandão, rua Jovino da Costa Silva, rua João Roberto Miranda, rua Justino de Jesus, rua Keyle Emilia Lemos Santos, rua Lusmar Aparecido Rosa, rua Nelson Mendes Soares, rua Paulo Castaldelli, rua Pedro Baptista da Silva, rua Professor Milton Santos, rua Quarenta e Três, rua Raimundo Palma, rua Raul Vieira, rua Samuel Reis de Oliveira, rua Sebastião dos Santos, rua Sérgio Reis de Oliveira, rua Trinta e Sete, rua Zélia Emerenciana de Alvarenga, rua Vanda Célia Amaral de oliveira , rua Izaura Speca Pinto , rua Alzimar Vargas Batista.
Jardim do Papai
Rua A, rua Bahamas, rua Hélia, rua Ibirama, rua Oscar Barbosa, viela Sino, rua Soldado Abel Antônio Mendanha, rua Soldado Otto Unger, rua Soldado Paulo Tansini, rua Soldado Prim Rodrigues Canes, rua Soldado Romeu Côcco, rua Soldado Sebastião Garcia, rua Soldado Sebastião Ribeiro.
Vila Sabatino
Rua Arthur Rossi, rua Rio Cedros.
Jardim Renzo
Rua Antônio Alexandre de Araújo, rua Celeste Fernandes Dalphorno.
Jardim Rosana
Avenida Alfredo Barbosa, praça Américo Conto, rua Buriti dos Lopes, rua Conceição Aparecida, viela Orinduva, viela Paulo Faria, viela Tigre, rua Uruguai.
Jardim Palmira
Rua Abigail Lemos de Pádua, viela Abril, rua Alema, rua Alfredo Galli, viela Altair, rua Antônio Barbosa, rua Antônio Galli, rua Armando Luongo, rua Augusta Barbosa, rua Augusta dos Santos Augusto, viela Cosmorama, viela Desterro, estrada Dona Ana Diniz, rua Doutor Guido Domenico, rua Doutor José Valdir Carrara, rua Doutor Luíz Arouche de Toledo, rua Doutor Roberto Fernandes, rua Doutor Roberto Lemos Pádua, rua Emília Galli Augusto, rua Enedina Torchetti, rua Engenheiro Aírton José Cunha, avenida Florinda Martins Barbosa, rua Floriswaldo Francisco, rua Gabriela Teixeira, rua Glauco Antônio Galli, rua Honório Barbosa, rua Jacomina A. P. Luongo, rua Jaime dos Santos Augusto Filho, rua Jaime dos Santos Augusto, viela Junho, rua Laura Jacques Garcia, rua Marina de Padua, rua Olímpio Martins, rua Palmira B. Galli, rua Pedro Armando Donizete de Padua, praça Ponte Gestal, rua Professora Meire Zilda Galli, rua Riolândia, viela São Bento do Sul, praça Sílvio Pereira dos Santos, viela Valentim Gentil, rua Vivência Espírito Santo.