Guarulhos recebe semifinais do futsal pela Copa Condemat

Nesta quinta-feira (7), as equipes feminina e masculina de futsal Estrela de Guarulhos e Wimpro/Guarulhos, respectivamente, disputam a semifinal na Copa Intermunicipal de Futsal do Condemat.
Os jogos acontecerão no Ginásio Fioravante Iervolino, localizado no Jardim Santa Francisca. Além dos duelos dos guarulhenses, o local ainda recebe outras duas semifinais da competição.
Pelo masculino, às 18h Guarulhos enfrenta Arujá e às19h Suzano encara Poá. Pelo feminino, às 20h Poá enfrenta Mogi das Cruzes e às 21h Guarulhos disputa com Arujá.
Estrela de Guarulhos fez a primeira fase no grupo A com a seguinte campanha: na estreia teve uma derrota para Arujá por 3 a 1 e depois uma vitória sobre Poá por 5 a 4. Já a Wimpro chegou às semifinais depois de empatar em todos seus confrontos, no último deles fez 4 a 4 contra Santa Isabel e nos pênaltis garantiu por 2 a 1 e a vaga na semi.
O Secretário de Esporte e Lazer Marcos Lisboa parabenizou as equipes: “Estamos felizes com o desempenho das equipes e em receber as competições em nossa cidade. É uma oportunidade a mais de acolher nossos atletas e ter o fator casa em uma fase de mata-mata”.
As equipes disputam as competições oficiais por meio de convênio com a Prefeitura de Guarulhos, através Secretaria de Esporte e Lazer.