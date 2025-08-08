Feira de Culturas Indígenas de Guarulhos acontecerá na próxima semana no Centro





A 1ª Feira de Culturas Indígenas de Guarulhos, que conta com o apoio da Subsecretaria da Igualdade Racial, será realizada na próxima semana (entre os dias 13 e 15), das 10h às 18h, no calçadão da rua Dom Pedro II, no Centro. A iniciativa é parte das atividades relacionadas ao Agosto Indígena, que prevê uma série de eventos e ações culturais espalhadas pela cidade.

A feira no calçadão deverá reunir diversas etnias de Guarulhos em um evento que promoverá e celebrará a cultura, o artesanato e os saberes dos povos indígenas. Trata-se de uma oportunidade para o maciço público que passa diariamente pela rua mais movimentada da região central da cidade adquirir produtos artesanais, peças de cestaria e cerâmica, objetos de decoração, itens feitos de bambu e muitos outros, além de promover geração de renda.

“O poder público tem a obrigação de buscar meios pelos quais os munícipes possam divulgar seu trabalho a fim de conseguir sustento para si e para suas famílias. O direito à renda é um instrumento fundamental de redução das desigualdades sociais”, afirma o subsecretário da Igualdade Racial de Guarulhos, Jorge Caniba Batista dos Santos, reforçando a importância do 18º Encontro dos Povos Indígenas do município, que acontecerá entre 15 e 17 de agosto e cuja programação inclui a feira.

“A venda de artesanatos produzidos pelos indígenas em um ponto fixo é muito importante para o sustento e a dignidade de nossas famílias e a inclusão social e cultural das diversas etnias que vivem em Guarulhos. Por meio dessa ação fortalecemos nossa cultura e passamos os conhecimentos ancestrais adiante. O local escolhido é de fácil acesso, permitindo uma ampla visitação dos munícipes”, comenta Fabíola Pankararu, que irá expor produtos na feira.

Agosto Indígena

As ações do Agosto Indígena em Guarulhos incluem, além da feira, a abertura oficial a partir das 18h do dia 15 no auditório do prédio C da Universidade Guarulhos (UNG – praça Tereza Cristina, 88, Centro), uma roda de conversa sobre saberes ancestrais já neste sábado (9), das 10h às 12h, na FIG-Unimesp (avenida São Luiz, 315, Vila Rosália) e uma série de atividades na Aldeia Multiétnica Filhos Desta Terra, no Cabuçu (avenida Benjamin Harris Hanicutt, 4.112, Portal dos Gramados) ao longo de todos os dias 15, 16 e 17.

No 18º Encontro dos Povos Indígenas de Guarulhos irão se reunir na aldeia diversas etnias que residem no Estado de São Paulo. O objetivo dessas edições anuais é fortalecer e difundir suas culturas em um momento de confraternização das etnias, com três dias de imersão em seus costumes.

Na aldeia haverá danças, palestras sobre a cultura indígena e venda de itens de artesanato nos mesmos moldes da feira que será realizada no calçadão. O encontro também contará com a exibição do filme Nhandecy – Mãe Terra na própria aldeia no dia 15 a partir das 14h. Confira o trailer do longa em https://www.youtube.com/watch?v=6_gGa1YCI7g. A Subsecretaria da Igualdade Racial, além do apoio cultural, oferecerá suporte logístico durante toda a 18ª edição do evento.