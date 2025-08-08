Educadores de Guarulhos participam de encontro do Programa Saúde na Escola sobre cuidados com a voz





Gestores das escolas da rede municipal participaram de encontro formativo do Programa Saúde na Escola, que aconteceu na manhã de quinta-feira (7), no Salão de Artes do Centro Municipal de Educação Adamastor. A série de encontros, que teve início no 1º semestre e se estende até o mês de novembro, tem como objetivo o fortalecimento dos profissionais das escolas para o enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens.

A partir do tema Reflexões sobre a Voz do Educador, a palestrante Milena Umeda, fonoaudióloga da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), chamou especial atenção sobre os cuidados que educadores e profissionais da educação devem ter com um de seus instrumentos de trabalho mais valioso: a voz.

A fonoaudióloga também enfatizou a importância de uma comunicação que traga conforto e tranquilidade, tanto para os professores quanto para os alunos. “Entre os professores, trago uma reflexão sobre a forma como acolhemos. A criança percebe as brechas por onde ela consegue avançar na comunicação, então, se você estabelece muitos limites, a criança não vai se abrir com você; se você a acolhe, a reação é outra, ela é mais colaborativa, destacou Milena”. Considerando a comunicação como uma forma de tocar o outro, que pode acolher, ferir ou transformar, a fonoaudióloga deixou a reflexão: “Que marcas queremos deixar?”.

Na abertura do encontro, os participantes também tiveram a chance de ouvir a palestra-espetáculo Teatro de Objetos – Simplicidade, Criatividade e Originalidade, um bate-papo descontraído que se transformou em uma apresentação teatral, na qual os atores Gabriel Sitchin e Rogério Uchoas, da Cia Truks, mostraram algumas das formas de se fazer teatro.

Além do encontro com os gestores no CME Adamastor, a Cia Truks levou a palestra-espetáculo às Escolas da Prefeitura de Guarulhos Mauro Roldão, no Parque Jurema, Paulo Autran, no Jardim Lenize, e Érico Veríssimo, no Jardim Fortaleza, onde mais de 800 crianças interagiram com os atores e suas criações.