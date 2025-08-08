Rolezinho de Bengala leva pessoas com deficiência visual de Guarulhos à Biblioteca Monteiro Lobato





Uma turma de alunos deficientes visuais do projeto Práticas Educativas para a Inclusão Social (Peis), promovido pela Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, visitou na manhã de quinta-feira (7) a Biblioteca Monteiro Lobato, no Centro. A ação, conhecida como Rolezinho de Bengala, realiza passeios guiados para que os participantes explorem os espaços públicos do município.

“A visita à Biblioteca Monteiro Lobato foi uma experiência rica e inspiradora para o grupo. Fomos muito bem recebidos e pudemos conhecer de perto o espaço onde acontecem as aulas de Braille abertas à comunidade. Já os jogos educativos desenvolvidos pelos professores mostram que é possível ensinar com criatividade, inclusão e afeto”, destacou a subsecretária Mayara Maia.

Recebidos pelo gerente da biblioteca, os visitantes conheceram o local das aulas de Braille, os jogos elaborados pelos professores que incentivam o ensino dessa linguagem, o teatro, entre outras instalações.