Prefeitura de Guarulhos castra cães e gatos no Cabuçu e no Recreio São Jorge na próxima semana

A Prefeitura de Guarulhos levará o serviço móvel de castração de cães e gatos com até 20 kg aos bairros Cabuçu e Recreio São Jorge ao longo da próxima semana. As inscrições presenciais acontecem na segunda-feira (11), das 9h ao meio-dia, no veículo que estará estacionado no Centro de Convenções Santa Mônica (Estrada David Correa, 900).

Para inscrever o animal, o tutor deve ser maior de 18 anos, apresentar RG, CPF e comprovante de residência na região atendida. As cirurgias serão realizadas no mesmo local entre terça (12) e sexta-feira (15). Mais informações, como data, horário de chegada e preparação do animai para a cirurgia são fornecidas no ato da inscrição.

Entre os dias 29 de julho e 1º de agosto, o serviço realizou 188 castrações, sendo 88 cães e 100 gatos. A esterilização dos pets evita a reprodução indesejada e também é importante para prevenir doenças no sistema reprodutor tanto das fêmeas quanto dos machos. Desta forma, o quanto antes for realizada é melhor para o animal.

O serviço, oferecido pela Prefeitura de Guarulhos, por meio do Departamento de Proteção Animal (DPAN), visa a proporcionar maior comodidade aos tutores, principalmente àqueles que têm dificuldade ou até mesmo não podem se deslocar com seus animais até outros bairros.

Adote

O abrigo do DPAN, no Bonsucesso, tem dezenas de cães e gatos aguardando por novas famílias. Todos os animais são castrados, vacinados e microchipados. Fotos e mais informações estão disponíveis em https://dpan.guarulhos.sp.gov.br/.