Varal Solidário do Fundo Social de Guarulhos distribui 2 mil roupas e leva dignidade à Cidade Satélite





Na tarde desta quinta-feira (7), o bairro Cidade Satélite recebeu mais uma edição do Varal Solidário, promovido pelo Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos. A ação, que distribuiu cerca de 2 mil peças, aconteceu no CRAS XIII e levou roupas e aconchego para centenas de famílias da região.

A cada edição, o projeto cresce e mostra o quanto a solidariedade é capaz de transformar realidades. As pessoas chegam, olham com calma e escolhem as peças que mais gostaram — como em uma loja, mas com um detalhe especial: tudo ali é movido pelo amor ao próximo.

“É muito bonito ver o quanto esse projeto cresceu. Compartilhar e doar roupas vai muito além do ato em si, é dividir cuidado, carinho e dignidade com o próximo. É uma alegria ver as pessoas escolhendo as peças que mais gostaram, com autonomia e respeito”, afirma a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Caroline Sanches.

A Campanha do Agasalho 2025 segue ativa por toda a cidade, com mais de 190 pontos de arrecadação. As peças recebidas passam por uma triagem e as melhores são destinadas aos Varais Solidários, como o realizado nesta quinta-feira.

Outras edições do Varal Solidário estão programados ainda para este mês, levando o calor da solidariedade a mais bairros de Guarulhos.