Prefeitura de Guarulhos e Mercado Livre oferecem mais de 1.500 vagas de emprego na próxima terça





Em parceria com a Prefeitura de Guarulhos, o Mercado Livre anuncia a abertura de mais de 1.500 vagas para representante logístico. A ação visa impulsionar o emprego local e oferecer oportunidades em uma das maiores empresas de tecnologia e logística da América Latina.

Os benefícios oferecidos são: salário de R$ 2.207,00 (R$ 2.025,00 fixo + R$ 182,00 de bônus mensal), transporte fretado, seguro de vida, Participação nos Lucros e Resultados (PLR), assistência médica e odontológica, vale-alimentação mensal, auxílio-creche e refeição no local (café da manhã e almoço).

O processo seletivo presencial será realizado na próxima terça-feira (12), das 9h às 16h, no CEU Bonsucesso (avenida Paschoal Thomeu, s/n – Bonsucesso, Guarulhos – SP).

Para o dia da seleção, o candidato deverá levar documento com foto (RG e CPF), comprovante de endereço e currículo atualizado.

Para mais informações, procure as unidades da Casa do Emprego:

– Centro: Av. Monteiro Lobato, 734 – Macedo (Adamastor)

– Cumbica: Av. Atalaia do Norte, 544 (dentro do CEU Cumbica)

– Pimentas: Estrada Capão Bonito, 53 (dentro do CIC)

– Vila Augusta: Av. Antônio Iervolino, 225

– Vila Galvão: Av. São Luiz, 315 (dentro da FIG)

– Jardim São João: Ao lado do Terminal São João