UBSs abertas neste sábado facilitam acesso a consultas, exames e vacinas em Guarulhos





As Unidades Básicas de Saúde (UBS) Vila Fátima, Jardim Rosa de França, Bananal e Piratininga estarão em funcionamento no próximo sábado (9), das 8h às 16h, pelo programa Saúde Toda Hora. A iniciativa da Prefeitura de Guarulhos tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços de atenção primária à saúde.

Os munícipes poderão procurar as unidades para diversos serviços, como consultas, exames, testagens rápidas de HIV, sífilis e hepatites B e C, além de aferição de pressão arterial e glicemia (com solicitação médica), curativos, retirada de medicamentos prescritos, descarte correto de remédios vencidos ou em desuso e vacinação.

Para se vacinar, basta apresentar documento com foto, cartão do SUS e, no caso das crianças, a carteirinha de vacinação. Entre os imunizantes disponíveis, a Secretaria da Saúde destaca a vacina contra o sarampo, diante do risco de reintrodução do vírus no Estado de São Paulo, e contra a gripe, cuja cobertura ainda está abaixo da meta de 90% entre os grupos prioritários.

Os únicos serviços que exigem agendamento prévio são as consultas médicas e o exame preventivo de Papanicolau. O agendamento pode ser feito presencialmente nas unidades ou pelo aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek). Todos os demais atendimentos são oferecidos por demanda espontânea.

Balanço de atendimentos

No sábado anterior (2), quatro UBS abertas pelo programa Saúde Toda Hora somaram 1.376 atendimentos. Desses, 121 foram consultas médicas e 132 de enfermagem, além de 83 exames de Papanicolau, 225 vacinas aplicadas e 167 testes rápidos realizados.

As UBS em funcionamento São Ricardo, Vila Rio de Janeiro e Santa Paula também identificaram 59 pessoas com sintomas respiratórios durante ações de busca ativa e realizaram 426 atendimentos relacionados ao acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa Bolsa Família.

Já as atividades coletivas de educação em saúde reuniram 103 participantes, enquanto as farmácias das unidades registraram 60 atendimentos com entrega de medicamentos prescritos.

Serviço

UBS Vila Fátima: Rua Esmeralda, 25, Vila Fátima

UBS Jardim Rosa de França: Rua Wilson Souza, 48, Jardim Rosa de França

UBS Bananal: Rua Martinica, 11, Parque Santos Dumont

UBS Piratininga: Estrada Água Chata, 2131, Água Chata