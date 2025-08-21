Plantio de árvores mobiliza alunos de escola municipal do Jardim São João





A Escola da Prefeitura de Guarulhos Pastor Sebastião Luiz da Fonseca, na região do Jardim São João, recebeu o plantio de mais três mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, na terça-feira (19), com a participação dos alunos.

Para o local foram escolhidas mudas de araçá-vermelho, ipê-amarelo e pitanga, que, quando estiverem adultas, poderão reter até 250 litros de água de chuva, contribuindo com a diminuição das enchentes e alagamentos e com a diminuição da temperatura ambiente.

Além dos plantios, a Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade (SVCS) distribuiu para os alunos e familiares 300 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, dentre elas mudas de araçá-vermelho, pitanga, ipê-amarelo.

A atividade fez parte do Dia da Família, evento promovido anualmente pela instituição. A SVCS salienta que a participação das crianças é fundamental para a formação de adultos responsáveis e conscientes em relação à preservação dos recursos naturais na cidade.

As ações que envolvem a comunidade local em plantios e principalmente aquelas que contam com a participação de estudantes, sejam crianças ou adolescentes em fase de desenvolvimento e aquisição de valores sociais, são de extrema importância para a conscientização sobre os efeitos das mudanças climáticas.

As mudas doadas foram produzidas no Horto Florestal de Guarulhos, através de sementes coletadas na cidade. Cada muda é acompanhada de um QR Code, que direciona para página com todas as informações sobre cada espécie e como cultivá-la.