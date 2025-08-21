Alunos da EPG Edson Nunes Malecka vivenciam tradições e saberes dos povos indígenas 

Com objetivo de valorizar a diversidade cultural e promover o respeito às tradições e saberes dos povos originários, cerca de 1.300 estudantes da EPG Edson Nunes Malecka tiveram a oportunidade de conhecer de perto a história e cultura do povo Wassu, etnia indígena presente em Guarulhos. O encontro aconteceu no CEU Ponte Alta, nos dias 18 e 20 de agosto, onde o grupo foi recebido pelas crianças e participou de apresentações e diversas atividades.

No teatro da unidade, os indígenas realizaram uma abertura com cantos, danças e pequenas palestras e debate sobre a resistência e proteção de seus territórios. “Em homenagem, respeito e reverência aos nossos povos originários, no Agosto Indígena deste ano conseguimos realizar um sonho antigo da nossa comunidade educativa: não falar dos indígenas, mas falar com os indígenas. Em dois dias de intensa programação convidamos o povo Wassu e envolvemos todos os alunos em diversas atividades culturais e educativas”, destacou o diretor da escola, Manoel Rodrigues.

Alan Wassu, uma das lideranças indígenas, expressou sua alegria pela oportunidade de aproximar as crianças da rede municipal e contribuir com o combate ao preconceito. “Nosso povo é originário do estado de Alagoas e, para nós, é muito importante poder estar aqui durante esses dois dias, trazendo um pouco da cultura do povo Wassu-Cocal. Através da Prefeitura de Guarulhos, essas crianças crescerão com um olhar diferente para nós, indígenas”, reforçou Alan.

Durante a roda de conversa, as crianças fizeram perguntas sobre a identidade, costumes e desafios enfrentados atualmente pelos indígenas. “Um dos nossos alunos perguntou se eles fazem guerra nos dias de hoje, e a Cacique da aldeia Wassu respondeu que sim, mas explicou que a luta deles não é mais entre eles, e sim pela preservação do seu povo, da sua cultura, de seus costumes e tradições, e principalmente pela defesa de suas terras”, explicou o diretor.

Em seguida, os alunos participaram de várias atividades simultâneas no complexo esportivo do CEU Ponte Alta, incluindo pintura corporal, arco e flecha, brincadeiras indígenas, como corrida com tronco, ranca mandioca e cabo de guerra.

A ação foi viabilizada por meio da organização e planejamento dos gestores do CEU Ponte Alta e da equipe escolar, que se empenharam em proporcionar vivências e aprendizagens marcantes para a vida das crianças.

Promovido pela Secretaria de Educação, o Agosto Indígena tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre a história e cultura indígena na Educação Básica, com base na Lei 11.645/08. Ao longo do mês, alunos e educadores da rede municipal são convidados a refletir sobre a importância da preservação desses povos, a manutenção de suas terras e o respeito às suas manifestações culturais.