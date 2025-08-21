GCM de Guarulhos prende falsos operadores de telefonia por furto de cobre





A GCM (Guarda Civil Municipal) de Guarulhos acabou com a farsa de dois criminosos que se disfarçavam de operadores de telefonia para furtar fios de cobre. Agentes da Inspetoria Leste prenderam a dupla com 30 kg de cabos, na Vila São Gabriel. No local, os guardas municipais flagraram os dois acusados com um veículo locado de uma empresa prestadora de serviço telefônico. No interior do carro, havia quatro rolos de cabos de cobre. A GCM de Guarulhos tem trabalhado para combater esses crimes que causam expressivo prejuízo à população e comprometem a prestação de serviços essenciais que dependem da comunicação por rede fixa e internet, como atendimento médico de urgência, funcionamento de escolas, segurança pública e atividades comerciais.