GCM de Guarulhos prende “casal do crime” e mais dois traficantes no Jardim Gracinda





O tráfico de drogas não tem vez em Guarulhos. Agentes do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) prenderam em flagrante um casal no Jardim Gracinda portando 28 porções de cocaína e 18 de maconha, além de R$ 160,00 em dinheiro e um aparelho celular. Em outra ação no mesmo bairro, oficiais da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) flagraram dois homens com 165 porções de cocaína e 73 de maconha, um celular utilizado no tráfico e R$ 40,00. Eles tentaram fugir, mas a GCM de Guarulhos deu fim à prática criminosa.