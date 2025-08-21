Igualdade Racial acolhe imigrantes e indígenas no Pop Jud Rua Guarulhos





A Subsecretaria da Igualdade Racial de Guarulhos atende imigrantes e indígenas na edição 2025 do Pop Jud Rua, evento que proporciona uma série de serviços à população em vulnerabilidade social da cidade, tais como assistências diversas, orientações jurídicas, ao consumidor e sobre o mercado de trabalho por meio de uma ação conjunta entre instituições públicas e organizações da sociedade civil.

As ações da Igualdade Racial de Guarulhos englobam acolhimento a denúncias de racismo e orientações variadas a migrantes e indígenas, principalmente no que diz respeito ao direcionamento para o atendimento nos diversos estandes do Pop Jud Rua, que acontece no estacionamento do Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo) até esta sexta-feira (22), das 10h às 16h.

“Diante de um contexto de vulnerabilidade pelo qual passam muitos brasileiros, eventos como este se mostram fundamentais para promover a justiça social por meio de um atendimento mais célere, simplificado, efetivo e empático”, comenta o subsecretário da Igualdade Racial de Guarulhos, Jorge Caniba Batista dos Santos, que lembra que o Pop Jud Rua é uma política do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Entre os serviços disponíveis no Adamastor destacam-se emissão de 2ª via de CPF, alteração e regularização da situação fiscal (Receita Federal), cadastro eleitoral, regularização do título de eleitor e cadastro de biometria (Justiça Eleitoral), alistamento militar e emissão de 2ª via do Certificado de Reservista (Exército), orientações jurídicas (Ordem dos Advogados do Brasil – OAB) e cursos profissionalizantes (Secretaria do Trabalho de Guarulhos), além de orientações diversas com a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal, o Procon Guarulhos, a Defensoria Pública (estadual e federal), o INSS e o Ministério Público do Estado de São Paulo.

“É impressionante como um evento como este facilita a nossa vida. Tinha que regularizar meu título de eleitor e obter a 2ª via do Certificado de Reservista para o meu filho e consegui tudo em menos de uma hora. Se nós tivéssemos que ir a dois lugares diferentes para isso perderíamos o dia todo, sem contar o gasto a mais com transporte”, revelou a dona de casa Isabel Simbine, natural de Moçambique e que mora em Guarulhos há sete anos. Ela e o filho Domingos são brasileiros naturalizados.

Por sua vez, o funcionário público Heitor José de Lima ficou impressionado com a heterogeneidade da população presente ao Adamastor nesta quinta-feira (21). “Estou há cerca de uma hora aqui e já pude perceber que este evento atrai pessoas com características culturais, étnicas, raciais, geracionais e religiosas totalmente diversas, e isso é fundamental para que a nossa sociedade seja cada vez mais justa e inclusiva”, disse.

O Pop Jud Rua Guarulhos também ofereceu, sempre de forma gratuita, vacinação, atendimentos do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), roupas por meio do Varal Solidário, corte de cabelo e serviços de manicure.