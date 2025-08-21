Prefeitura promove palestra sobre inclusão de PCDs e combate ao capacitismo para funcionários de UBS





A equipe da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão promoveu nesta quarta-feira (20) palestras sobre inclusão e acolhimento de pessoas com deficiência (PCDs) e capacitismo nos períodos da manhã e da tarde para duas turmas de servidores da UBS Flor da Montanha, no Jardim Flor da Montanha.

A iniciativa visa a orientar e a sensibilizar os participantes sobre práticas que devem ser adotadas no dia a dia para o acolhimento de PCDs e o combate ao capacitismo (discriminação de PCDs através do uso de expressões preconceituosas e discriminatórias).

“A palestra na UBS Flor da Montanha foi uma oportunidade valiosa para dialogar com os profissionais da saúde sobre a importância da inclusão e do respeito às pessoas com deficiência. Quanto mais informação e conscientização levamos, mais fortalecemos uma rede de atendimento humanizada e acessível, que reconhece direitos e promove dignidade”, destacou a subsecretária Mayara Maia.

Os encontros abordaram assuntos como os termos capacitistas que não devem ser usados, orientações sobre acessibilidade, as formas de tratamento e os serviços disponibilizados pela subsecretaria, como a confecção da Carteira de Identificação de Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) e da Carteira Fácil Acessível.

A pasta também oferece orientações para acessibilidade e socialização, o projeto Práticas Educativas para a Inclusão Social (Peis) da pessoa com deficiência visual, que oferece aulas de Soroban, Braille e mobilidade com uso da bengala, a Central de Libras (para surdos) e projetos de empregabilidade.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.