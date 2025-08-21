Prefeitura promove remoção de descartes irregulares pela cidade





A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), realizou nesta quarta-feira (21) a remoção de descartes irregulares em diversos pontos do município, com a atuação das regionais Vila Galvão/Cabuçu e Cumbica.

Na rua Odorico Inácio de Jesus, em Vila Galvão, foram recolhidos restos de móveis e cadeiras abandonados na calçada. Já na avenida Benjamin Harris Hunnicut, na Vila Rio de Janeiro, equipes retiraram pneus e entulhos provenientes da construção civil.

Na região de Cumbica e do Jardim Presidente Dutra, os trabalhos contaram com o apoio de uma retroescavadeira, que auxiliou na retirada de restos de madeira, móveis e outros materiais de construção descartados irregularmente. As ações se concentraram nas ruas Segundo-Tenente-Aviador Evanir Pereira da Costa, Sargento da Aeronáutica Ariovaldo Teodoro B. das Neves, Porto Martinho, Terra Boa e Porto dos Gaúchos.

A questão do descarte irregular é crime ambiental e só causa prejuízos ao município, seja estético, ambiental ou financeiro. Hoje Guarulhos conta com uma rede de recolhimento de resíduos, Ecopontos Joga-Tralha, que está à disposição da população exatamente para evitar esse tipo de problema. O serviço e os locais desse atendimento podem ser conferidos no seguinte link:

https://www.guarulhos.sp.gov.br/ecoponto

Com o trabalho das oito regionais da SAR, a Prefeitura de Guarulhos reforça seu compromisso em manter e aprimorar a infraestrutura urbana, priorizando ações que trazem benefícios diretos à população.