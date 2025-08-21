Novos agentes de transportes e trânsito recebem capacitação sobre acessibilidade

Os novos agentes de transportes e trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) participaram nesta quinta-feira (21) de um curso sobre acessibilidade, realizado na Escola de Mobilidade Urbana, localizada na praça Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Vila Galvão.

A capacitação foi ministrada pelo assessor Firmino Manoel da Silva, pessoa com deficiência e especialista em acessibilidade urbana, com foco na implantação de medidas que garantam maior inclusão nas vias públicas.

Entre os temas abordados estiveram a valorização da pessoa com deficiência, formas adequadas de prestar auxílio às pessoas com deficiência (PCDs) e a vivência das dificuldades enfrentadas por elas no dia a dia.

Ao redor da praça, os servidores experimentaram situações vividas diariamente por pessoas com deficiência. Com carga horária de oito horas, o curso também será oferecido aos agentes que já atuam nas ruas da cidade.