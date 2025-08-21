Prefeitura promove atualização de médicos da maternidade JJM sobre sífilis congênita





Nesta quinta-feira (21), a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria da Saúde, promoveu um encontro no Hospital e Maternidade Jesus, José e Maria para sensibilizar e atualizar os médicos da unidade sobre os protocolos de enfrentamento da sífilis e da sífilis congênita (quando a infecção é transmitida da mãe para o bebê durante a gestação) e apresentar os dados mais recentes da doença no município.

A infectologista pediátrica Paula Andrade Álvares, da equipe do Programa Municipal IST/aids e Hepatites Virais, conduziu a atividade, apresentando os fluxogramas e protocolos vigentes. Ela também chamou a atenção para os dados municipais, que mostram a dimensão do problema: em 2024 foram notificados 1.145 casos de sífilis adquirida, 735 em gestantes e 295 de sífilis congênita entre moradores da cidade, segundo o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN Net).

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) causada pela bactéria Treponema pallidum. Quando não tratada, pode gerar consequências graves ao bebê, como surdez, cegueira, alterações ósseas, deficiência mental e até levar à morte. “Apesar da gravidade, a doença tem cura quando diagnosticada precocemente e tratada de forma adequada, o que reforça a importância de todas as gestantes realizarem o teste durante o pré-natal e no parto”, ressalta Paula.

O teste está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), nas UPAs, nos Pronto-Atendimentos (PAs), no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), no SAE Carlos Cruz, no Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso, no Hospital Geral de Guarulhos e na própria Maternidade Jesus, José e Maria.