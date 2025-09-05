Festa Tem Peixe na Vila em SP valoriza setor do pescado





O Instituto de Pesca (IP-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, promoverá nos dias 6 e 7 de setembro a 3ª edição da Festa Tem Peixe na Vila. Realizada anualmente na sede do Instituto, na Vila Mariana, em São Paulo, a festa foi idealizada como parte das ações da Semana do Pescado e já se consolidou, na capital, como a Festa do Pescado de São Paulo, um dos principais eventos culturais e gastronômicos voltados ao tema. O objetivo é incentivar o consumo de pescados e dar visibilidade a toda a cadeia produtiva do setor.

Mais do que um evento de integração da comunidade com o universo da pesca e da aquicultura, a Festa Tem Peixe na Vila é uma celebração da cultura do pescado. A programação reúne oficinas para todas as idades, culinária à base de pescado, atividades de educação ambiental e muito mais, reforçando o compromisso do IP em apoiar a campanha nacional e promover o consumo consciente e sustentável dessa importante proteína, fundamental para a segurança alimentar e nutricional.

A Semana do Pescado 2025 representa, portanto, um esforço coletivo que vai além do incentivo ao consumo. Trata-se de uma campanha que une diferentes elos da cadeia produtiva, desde pescadores e aquicultores até pesquisadores, comerciantes e consumidores, em torno da valorização de um alimento saudável, acessível e de grande importância cultural e econômica para o Brasil.

De acordo com André Medeiros, organizador nacional da Campanha, “espera-se este ano uma maior capilarização e regionalização das ações de incentivo ao consumo dessa importante proteína para alimentação humana, assim como o aumento das vendas. A proposta é simples, porém desafiadora: ampliar e fomentar cada vez mais a cultura de consumo do pescado na população brasileira”.

Serviço

Festa Tem Peixe na Vila – www.tempeixenavila.com.br

Local: Instituto de Pesca – Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 1252 – Vila Mariana – SP

Datas: 6 e 7 de setembro

Horário: 11h às 21h

Entrada: 1kg de alimento não perecível.

Acompanhe no Instagram: @institutodepescasp

Instituto de Pesca

O Instituto de Pesca é uma instituição de pesquisa científica e tecnológica, vinculada à Diretoria de Pesquisa dos Agronegócios (Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que tem a missão de promover soluções científicas, tecnológicas e inovadora para o desenvolvimento sustentável da cadeia de valor da Pesca e da Aquicultura.