SP é o estado que mais investe em seguro rural no país





Na contramão do cenário nacional, São Paulo é o estado que mais investe em Seguro Rural no Brasil, proporcionando mais segurança e confiança ao produtor. O Governo paulista, por meio do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, subsidia até 30% do valor do prêmio do Seguro Rural. Somente, nos últimos dois anos, R$ 13 bilhões em produção foram protegidos, com mais de 40 mil produtores beneficiados, contribuindo para a segurança alimentar, manutenção de empregos rurais e valorização do trabalho no campo.

Para o secretário de Agricultura e Abastecimento de SP, Guilherme Piai, o produtor precisa de mais tranquilidade no campo, com custo acessível e grande retorno em segurança. “Liberamos mais de R$ 100 milhões em recursos para o seguro rural. Com isso, nós devemos dobrar os atendimentos do último ano. Em 2024, 21 mil produtores se beneficiaram e tiveram suas produções asseguradas”, reforça, Guilherme Piai.

O montante se soma a outros R$ 100 milhões liberados em 2024, o que desponta como o maior seguro rural da história de São Paulo. O recurso protegeu a renda dos produtores, amenizando os impactos da estiagem e dos incêndios. Vale destacar que a cada R$ 1 investido pelo Estado, são protegidos, em média, R$ 60 em valor de produção agrícola, pecuária ou florestal.

A área coberta por seguro rural no Brasil reduziu drasticamente em cerca de 47%, em três anos. Os dados são do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) que ainda aponta que em 2021, mais de 13 milhões de hectares estavam protegidos; em 2024, esse número chegou a 7,2 milhões.

A defasagem em seguro rural é um dos maiores problemas do agronegócio brasileiro, que possui menos de 10% da área plantada protegida pelo recurso, segundo o Ministério da Agricultura, quantia muito inferior a outras potências agropecuárias. Os Estados Unidos, a título de comparação, possuem cerca de 80% de sua área cultivada atendida pelo seguro.

Subvenção estadual

Além de São Paulo, o Paraná também desenvolve uma política de seguro rural com recursos do estado. Nos últimos 15 anos, o PR destinou R$ 88,6 milhões para a subvenção de 47,1 mil apólices de seguro rural. Para a Safra 2024/25, foram destinados R$ 10 milhões para o programa, segundo dados da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Paraná. Minas Gerais também possui um programa de apoio aos produtores por meio da subvenção, o Minas + Seguro, que está sem destinação de aportes nos últimos anos.