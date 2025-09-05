Infra BR vence leilão do Lote Paranapanema com desconto de 11,60% sobre a contraprestação do Estado





O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), realizou nesta sexta-feira (5), na B3, o leilão do Lote Paranapanema. O certame consagrou a empresa Infra BR, do Grupo Pátria, que ofereceu proposta de desconto de 11,60% sobre a contraprestação pública máxima anual de referência, de cerca de R$ 310 milhões.

A concessão firma a Rodovia Raposo Tavares (SP-270) como importante rota do agronegócio no Sudoeste paulista, ligando Itapetininga a Ourinhos, e ainda beneficia outros 11 municípios das regiões de Marília e Sorocaba com mais segurança, fluidez e competitividade logística.

LEIA MAIS: Veja como foi a transmissão ao vivo do leilão na Agência SP

“Este dia de leilão é simplesmente uma passagem desse ativo para a iniciativa privada para iniciar uma jornada de investimento e transformação. Fizemos o dever de casa com o SP na Direção Certa: fomos rigorosos com as contas, fizemos reforma administrativa e revisão de benefícios tributários, tudo isso para que tivéssemos fôlego para poder bancar aportes e contrapartidas e fazer parcerias público-privadas. Esse desconto de 11,60% representa mais de R$ 1 bilhão de economia para os cofres de São Paulo. Das 10 melhores rodovias do Brasil, nove estão em São Paulo. Temos de longe a melhor infraestrutura do Brasil, que nos diferencia de outros estados. Não é por acaso que as pessoas buscam SP para fazer investimentos”, disse o governador Tarcísio de Freitas.