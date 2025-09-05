CPTM diminui intervalo do Expresso Aeroporto aos domingos





Neste domingo (7), a CPTM inicia a operação assistida para diminuição do intervalo do Expresso Aeroporto. Entre 5h e meia-noite, aos domingos, os passageiros que utilizam o serviço para ir ao Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU Airport) ou para retornar à capital terão à disposição trens a cada meia hora.

A análise é imprescindível para a avaliação operacional, permitindo que a redução do intervalo seja considerada também nos feriados. Ao mesmo tempo, o estudo servirá para analisar a possibilidade de implementação aos sábados e dias úteis, mas somente nos horários de vale. Isso ocorre porque a circulação afeta as Linhas 11-Coral e 12-Safira, impedindo a expansão para os horários de pico devido ao grande fluxo de passageiros.

A ação faz parte dos esforços da companhia para melhorar a fluidez da operação e oferecer sempre um serviço com mais agilidade aos passageiros de todas as linhas.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Também é possível acompanhar nossas informações pelas redes sociais e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.

Mais melhorias

Recentemente, a companhia reduziu os intervalos médios das linhas 12-Safira, 13-Jade e do Expresso Linha 10.

A Linha 12-Safira teve seu intervalo reduzido e a retirada do loop interno, permitindo a circulação direta entre Brás e Calmon Viana com intervalo médio de 4,5 minutos nos horários de pico.

Na Linha 13-Jade, o intervalo médio reduziu para 10 minutos nos horários de pico, aumentando a oferta de lugares para os passageiros e beneficiando todos que utilizam o trajeto.

Já no Expresso Linha 10, que realiza viagens entre as estações Santo André e Tamanduateí nos horários de pico da manhã e da tarde, o intervalo médio entre os trens passou para 20 minutos.