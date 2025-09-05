Museu do Ipiranga une cultura e diversão no dia 7 de setembro; veja programação





O “Museu em Festa” celebra o Dia da Independência do Brasil com uma programação gratuita, aberta ao público e com horário estendido (das 9h às 18h), dando início às comemorações dos 130 anos do Museu do Ipiranga. São ações culturais que destacam a diversidade, a inclusão e a riqueza da cultura popular, reforçando o papel do museu como espaço de memória, diálogo e transformação.

A edição de 2025 acontecerá no dia 7 de setembro, oferecendo atrações como um show da cantora Amanda Mittz, a exibição de uma minissérie sobre a história do museu, oficinas, música, intervenções circenses e literárias e mais atividades em parceria com o Sesc Ipiranga. O evento conta com patrocínio da Shell e parceria institucional da Secretaria Municipal de Turismo e Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo. Veja a programação completa neste link.

A programação tem início às 9h, no Espaço Esplanada, localizado em frente ao museu, com uma performance cênica do grupo Sampalhaças, que interage com a plateia por meio de músicas, números circenses e coreografias. Diversas atrações simultâneas também acontecerão no parque, como a vivência Flora – A Infância em Movimento, com brincadeiras inspiradas na natureza para crianças.

Ao longo do dia, serão realizadas oficinas de artes visuais, jogos educativos, passeios mediados, espetáculos teatrais e intervenções culturais distribuídas em torno do museu. Conta ainda com o show Acesso, de Amanda Mittz, artista que integra recursos de acessibilidade à própria linguagem musical. Pessoa com deficiência visual, Amanda transforma o palco em um espaço inclusivo, unindo música, tecnologia e recursos como audiodescrição integrada e Libras Dance.

LEIA TAMBÉM: Carreta do Museu Catavento leva ciência e interatividade a diversas regiões do estado no projeto CultSP na Estrada

As atividades nas áreas externas são abertas ao público, sem necessidade de retirada de ingressos. Na ação educativa Saí Bem na Foto?, oferecida pela Shell, o visitante será fotografado em frente a uma imagem antiga da escadaria do museu com um objeto que ele considera representar a sua própria história. A foto poderá ser levada para casa como uma lembrança do evento. O Sesc São Paulo, parceiro institucional, está presente em mais uma edição do evento.

Com a participação do Sesc Ipiranga, unidade vizinha ao museu, serão realizadas diversas oficinas de desenho e pintura, caminhada de observação de aves, aula aberta de Vogue, intervenções circenses e literárias, entre outras ações no Parque da Independência. A programação e horários das atividades podem ser consultados no site do Sesc.

Há também visitação às exposições e ao Espaço 130 Anos. O museu estará aberto por período estendido, das 9h às 18h, com última entrada até 17h. Em razão do maior fluxo de público na data, estarão em cartaz as exposições Uma História do Brasil, Passados Imaginados e Para Entender o Museu. Os ingressos para as exposições serão distribuídos gratuitamente no mesmo dia, a partir das 9h, na entrada do museu. Das 9h às 17h, haverá mediação nas exposições Para Entender o Museu e Uma História do Brasil, com destaque para a obra Independência ou Morte!. Para pessoas surdas e sinalizantes, a mediação será oferecida por uma educadora bilíngue nos seguintes horários: 9h30, 11h30, 13h30 e 15h30.

Como parte das comemorações do aniversário do Museu do Ipiranga, o público também poderá visitar o Espaço 130 Anos, instalado no Jardim Francês, onde serão exibidos em primeira mão os dois primeiros episódios da minissérie Museu do Ipiranga 130 Anos: Histórias para Pensar o Presente. Dirigida por Marcelo Machado, a minissérie reúne, em quatro episódios, convidados como Preta Rara, Marcelo Tas e visitantes e integrantes da equipe do museu. Os episódios abordam temas como novas formas de pensar a história do Brasil e a relação do público com o edifício histórico. O evento contará com recursos de acessibilidade, como Libras, audiodescrição, prancha de comunicação alternativa e espaço de conforto e regulação.

Sobre as exposições

Uma História do Brasil compreende o hall, a escadaria principal e o Salão Nobre e tem como acervo principal as obras de arte que estão integradas à arquitetura, como a tela Independência ou Morte!, de Pedro Américo. O conjunto de obras constitui uma versão da história do Brasil produzida para as comemorações do centenário da Independência em 1922. A exposição coloca em questão a construção dessa narrativa, a escolha dos personagens e o modo como essa versão subordina a história do Brasil à história paulista. Propõe uma discussão contextualizada desses documentos da história da Primeira República (1889-1930), que mostram uma visão histórica difundida na década de 1920 pelas elites de São Paulo.

Passados Imaginados exibe telas de grandes dimensões sobre o contato entre indígenas e portugueses, sobre os bandeirantes e sobre o passado da cidade de São Paulo. O foco é demonstrar que os acontecimentos representados nessas obras não são uma janela exata para o passado que está ali representado, e sim um documento do processo de recriação visual desse passado pelos artistas. Estimulado a entender essas representações como cenas verídicas, por conta do modo como foram apresentadas nos livros didáticos, o público encontra nessa exposição a recontextualização das obras de arte para serem compreendidas dentro do sistema que as produziu.

Por fim, a exposição Para Entender o Museu aborda a história do edifício, do museu e como é feito o conhecimento produzido na instituição. A exposição apresenta a maquete do Museu produzida pelo arquiteto Tommaso Gaudenzio Bezzi na década de 1880 e detalha a arquitetura do prédio e sua construção.

Programação

Visitação às exposições

9h às 18h (última entrada às 17h) – estarão em cartaz as exposições Uma História do Brasil, Passados Imaginados e Para Entender o Museu

9h às 17h – Mediação nas exposições Para Entender o Museu e Uma História do Brasil, com educadores do Museu do Ipiranga

9h30, 11h30, 13h30 e 15h30 – Libras: mediação na exposição Para Entender o Museu, no Salão Nobre, com educadora do Museu do Ipiranga

Espaço 130 Anos

10h às 13h – Exibição dos dois primeiros episódios da minissérie Museu do Ipiranga 130 Anos: Histórias para Pensar o Presente

15h – Show Acesso, com Amanda Mittz

Espaço Esplanada

9h – Sampalhaças

10h30 – Chuyma: Reconstrução Ancestral, com Carolina Velasquez

13h – O Despertar dos Corpos Espíritos, com Carolina Velasquez

17h – Afrobeat: Substantivo Feminino, com Funmilayo Afrobeat Orquestra

Espaço Pensador

10h – Coralusp, com os grupos Sul Fiato e Feminino sob regência de Paula Christina Monteiro

16h – Coral Heliópolis, do Baccarelli, sob regência de Jaíne Azevedo

Bosque

10h às 17h – Flora – A Infância em Movimento

Jardim

9h às 16h – Quiz da Fila, com educadores do Museu do Ipiranga

10h30 – Pernacoteca – A Encantadora Biblioteca Sobre Pernas, com Sendero Cultural

11h – Aves do Ipiranga – Caminhada de observação de aves, com Fabio Schunck

11h – Mágica Close-Up, com Ricardo Malerbi e Tata Triverio

13h30 – Pernacoteca – Em Pé de Cordel, com Sendero Cultural

14h – Mágica Close-up, com Ricardo Malerbi e Tata Triverio

14h – Aves do Ipiranga – Caminhada de observação de aves, com Fabio Schunck

Terraço Nazaré

10h às 17h – Jogos e vivências educativas, com educadores do Museu do Ipiranga

11h – Marca-páginas em aquarela – Aves do Ipiranga, com Juliana Florentino

11h – Desconstruindo o desenho, com Daniel Moraes

11h – Pastel oleoso sobre fotocópias: pintando terra, água e fauna, com Aruanda Leonel

11h – Tramas do parque: bordado em papelão, com Renata Malachias

11h30 – Cadernos Independentes, com educadores do Espaço de Tecnologias e Artes do Sesc Ipiranga

12h – Curumininices – pop-up: criando personagens, com educadores do Programa Curumim do Sesc Ipiranga

12h – Paisagens bordadas: intervenções sobre papel fotográfico, com Renata Malachias

12h – Olhar e traçar: desenho de observação, com Aruanda Leonel

12h – Marca-páginas em aquarela – Aves do Ipiranga, com Juliana Florentino

12h – Desconstruindo o desenho, com Daniel Moraes

12h45 – Cadernos Independentes, com educadores do Espaço de Tecnologias e Artes do Sesc Ipiranga

13h – Memórias esquecidas: bordado em fotografia, com Renata Malachias

13h – Pastel oleoso sobre fotocópias: pintando terra, água e fauna, com Aruanda Leonel

13h – Marca-páginas em aquarela – Aves do Ipiranga, com Juliana Florentino

13h – Curumininices – pop-up: criando personagens, com educadores do Programa Curumim do Sesc Ipiranga

14h – Desconstruindo o desenho, com Daniel Moraes

14h – Tramas do parque: bordado em papelão, com Renata Malachias

14h – Olhar e traçar: desenho de observação, com Aruanda Leonel

14h – Marca-páginas em aquarela – Aves do Ipiranga, com Juliana Florentino

15h – Desconstruindo o desenho, com Daniel Moraes

15h – Pastel oleoso sobre fotocópias: pintando terra, água e fauna, com Aruanda Leonel

15h – Marca-páginas em aquarela – Aves do Ipiranga, com Juliana Florentino

15h – Cadernos Independentes, com educadores do Espaço de Tecnologias e Artes do Sesc Ipiranga

15h – Paisagens bordadas: intervenções sobre papel fotográfico, com Renata Malachias

Terraço Xavier

10h às 17h – Saí Bem na Foto?, com educadores do Museu do Ipiranga

10h às 17h – Vai de Roteiro: Parque da Independência e Jardim Francês; Parque da Independência e Jardim Francês para Crianças; e Bosque da Independência

11h30 – Roda-Oficina, com Pagode na Lata

13h – Corpo em Movimento – Vogue, com o Coletivo Malokunty

Museu em Festa 2025

Data: 7 de setembro, domingo, das 9h às 18h (última entrada às 17h) – distribuição de ingressos gratuitos a partir das 9h

Local: Museu do Ipiranga

Endereço: Rua dos Patriotas, 100, Ipiranga, São Paulo

Evento gratuito e aberto ao público

Programação completa aqui