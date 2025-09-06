EPG Carlos Drummond de Andrade comemora Semana da Pátria na Cidade Seródio





A Semana da Pátria 2025 tem movimentado as escolas da Prefeitura de Guarulhos, evidenciando aspectos culturais e sociais que despertam o orgulho de pertencer à cidade. Nesta sexta-feira (5) a EPG Carlos Drummond de Andrade, na Cidade Seródio, promoveu um desfile cívico nas imediações da unidade, tanto no período da manhã quanto à tarde.

O percurso incluiu a rua Bayeux, passando pela Av. Mulungu e retornando pela Rua Caapora, com apoio das equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e de Trânsito, da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), garantindo que o desfile ocorresse de forma organizada e segura.

Para a diretora da Escola Lidia Cavalcanti, a participação dos pais, prestigiando os filhos, e o apoio dos professores trouxeram um brilho especial ao evento, que celebraram a independência do Brasil. Após o desfile, todas as turmas entoaram os hinos na quadra, seguindo a tradição da unidade.

Jéssica Gonçalves, mãe da aluna Lorena, do 5º ano, acompanhou o desfile e destacou a importância do papel da escola em promover eventos que valorizam a cidadania e a participação da comunidade, tornando a escola cada vez melhor.

O evento contou também com a fanfarra formada por alunos de diversas turmas, ensaiada pela professora Paula Cristina. O desfile foi um sucesso, proporcionando momentos de alegria e descontração, sem deixar de lado o respeito e o amor à Pátria.